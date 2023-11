Abschied nach 60 Jahren: Auener Stüberl schließt seine Pforten

Natascha Kopeinig, seit sechs Jahren die Wirtin des Stüberls, und ihr Team, teilen diese traurige Nachricht am Donnerstagvormittag mit. Im November wird eine Abschiedstour im Auener Stüberl organisiert, bei der Gäste eingeladen sind, das Lokal ein letztes Mal zu besuchen und Erinnerungen in Form von Geschichten und Bildern beizusteuern. „Ziel ist es, die Vergangenheit und die Menschen, die dieses Lokal geprägt haben, wieder aufleben zu lassen“, teilt die Wirtin mit. Die Auener Crew lädt also alle Gäste dazu ein, gemeinsam diesen Abschied zu feiern. Im November werden Erinnerungen geteilt und im Dezember wird die festliche Vorweihnachtszeit mit dem jährlichen Adventsspiel genossen. Am 23. Dezember soll dann der große Abschluss gefeiert werden.

„Der Abschied von meinen Gästen fällt schwer“

Die letzten Tage des Auener Stüberls sollen genutzt werden, um die glücklichen Momente zu feiern und die bevorstehende Weihnachtszeit zu genießen. „Der Abschied von meinen Gästen fällt schwer, aber ich bin dankbar für all‘ die Erlebnisse und Erfahrungen die ich hier im Stüberl machen durfte.“ so die Wirtin Natscha Kopeinig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 11:24 Uhr aktualisiert