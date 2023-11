All-Day-Hotspot: Lifestyle-Lokal „Cotidiano“ eröffnet in Klagenfurt

Klagenfurt hat bald einen Food-Hotspot mehr. Am 9. November öffnet das „Cotidiano“ am Heuplatz 8, gleich neben den City Arkaden, seine Pforten. Das Konzept des Lokals: Fokus auf All-Day und zwar von Frühstück, Brunch, Mittagessen bis hin zu Afterwork und Bar.

Von früh bis spät

Frühstück wird hier täglich bis 16 Uhr serviert. Mittags und abends stehen zudem leichte Gerichte und frisches „Feel Good Food“ auf der Speisekarte. Auch die Auswahl an veganen Speisen ist groß. „Unter dem Motto Ein Platz für dich – morgens, mittags, abends finden hier Liebhaber jedes Ernährungsstils frisch zubereitete Speisen aus hochwertigsten Zutaten, vieles davon in Bio-Qualität“, erklärt der Betrieb sein Konzept.

Erstes „Cotidiano“ in Österreich

Bei dem Lokal handelt es sich um den ersten Cotidiano-Standort in Österreich. Das zweistöckige Lokal ist 180m² groß und verfügt über 120 Sitzplätze. 25 neue Arbeitsplätze entstehen in der Region. Geöffnet hat das Restaurant an sieben Tagen in der Woche, von 8.30 bis 22 Uhr. Für das Frühjahr 2024 ist außerdem ein weiteres Lokal in Villach geplant, mehr dazu hier.