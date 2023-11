Ermittlungen gegen NEOS-Landessprecher Janos Juvan

Heute wurde bekannt: Die Stadt Klagenfurt hat NEOS-Landessprecher Janos Juvan angezeigt. In der Causa Magistratsdirektor Peter Jost soll er gegen das Amtsgeheimnis verstoßen haben. Auch die Persönlichkeitsrechte des Magistratsdirektors hätte er verletzt, so die Vorwürfe. Juvan selbst nahm dazu am Donnerstag in einer Pressekonferenz offiziell Stellungnahme. Er sehe in der Anzeige einen Versuch, ihn mundtot zu machen. Hintergrund für die Anzeige ist die Hauptausschusssitzung im Rathaus am 15. September, wo über das Schicksal von Magistratsdirektor Peter Jost abgestimmt wurde. Das Ergebnis der Abstimmung machte Juvan per Aussendung öffentlich.

Erste Einvernahme folgt am Donnerstag

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagnachmittag soll Juvan erstmals zu den Vorwürfen einvernommen werden. „Für die Bürger dieser Stadt, die ein Recht auf die Wahrheit haben“, wolle er das Verfahren ausfechten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 13:25 Uhr aktualisiert