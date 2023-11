Grazer auf Schutzweg von Auto erfasst: Schwer verletzt!

Veröffentlicht am 2. November 2023, 13:29 / ©AdobeStock_262055775

Der 26-Jährige aus Graz fuhr gegen 8 Uhr mit einem Firmen-Pkw auf der St.-Peter-Hauptstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung mit der Styriastraße wollte er nach rechts in diese einbiegen.

Fußgänger bei Kollision schwer verletzt

Zur selben Zeit querte ein 58-Jähriger aus Graz die Styriastraße auf einem dort befindlichen Schutzweg in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision des Pkws mit dem Fußgänger, der dabei zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 13:38 Uhr aktualisiert