Per Zug: Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch in Villach

Unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) findet am 3. November 2023 die ordentliche Landeshauptleutekonferenz in Villach-Warmbad statt. Geladen ist dazu auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Zwar werde er nicht aktiv an der Konferenz teilnehmen, allerdings soll es im Vorfeld ein Gespräch mit dem Kärntner Landeshauptmann und im Anschluss eines zwischen dem Bundespräsidenten und den Landeshauptleuten geben, erklärte vorab Andreas Schäfermeier, Sprecher des Kärntner Landeshauptmannes, auf Nachfrage von 5 Minuten. Angereist ist Van der Bellen bereits heute Nachmittag mit dem Zug. Vor wenigen Minuten kam er am Villacher Hauptbahnhof an.

Sicherheitsaufgebot vor Ort

Doch Van der Bellen hatte es eilig. Fragen von 5 Minuten zur bevorstehenden Konferenz wollte der Bundespräsident keine beantworten. Es ging schnell weiter, raus vom Bahnhof, hinein in die vor dem Bahnhof bereits wartenden Fahrzeuge. Ein Sicherheitsaufgebot von Polizei und ÖBB Security begleitete Van der Bellen. Ein kleiner Fehler unterlief den Beamten aber zuvor doch: Die Polizei stand zuerst am falschen Bahnsteig. Erst später kam der Hinweis der ÖBB Security, dass es nicht Bahnsteig 4 sondern 2 wäre.

Kärntner Vorsitz bei Landeshauptleutekonferenz Kärnten hat mit 1. Juli 2023 vom Burgenland den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernommen – wir haben berichtet. Landeshauptmann Peter Kaiser steht damit im zweiten Halbjahr 2023 an deren Spitze. Das Motto lautet „Gemeinsam Krisen meistern und Zukunft schaffen“. Einen Schwerpunkt bildet die Neuverhandlung des Finanzausgleichs. Über ihn werden bestimmte Abgabenerträge, welche der Bund einhebt, zwischen Bund, Bundesländern und Gemeinden aufgeteilt. Im zweiten Halbjahr 2023 hat Kärnten auch im Bundesrat, der Länderkammer im Parlament, den Vorsitz inne. Für ein halbes Jahr ist Claudia Arpa Präsidentin des Bundesrates – mehr dazu hier.

