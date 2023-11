Arbeitslosigkeit vor allem bei den Frauen gesunken

Veröffentlicht am 2. November 2023, 15:19 / ©Bettina Nikolic

„Komplettiert wird diese gute Entwicklung durch eine neuerliche Abnahme der Arbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen (minus fünf Prozent) und Langzeitarbeitslosen (minus 15,4 Prozent)“, freut sich Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten.

Arbeitslosenabnahme ist weiblich

Der Rückgang sei weiblich dominiert und auf die Bereiche Fremdenverkehr, Gesundheit sowie Reinigung zurückzuführen. Nach Regionen betrachtet nahm die Arbeitslosigkeit in Spittal an der Drau, Villach, Völkermarkt und Wolfsberg ab. Parallel dazu bleibt der Beschäftigtenstand in Kärnten im Oktober mit 223.000 auf einem hohen Niveau.

Zahl an offenen Stellen sinkt

Gesunken ist indessen der Bestand an offenen Stellen, das Minus beträgt hier 22,4 Prozent. Fast 40 Prozent dieses Rückgangs gehen auf den Leasingbereich zurück. „Trotzdem stehen am Kärntner Arbeitsmarkt aktuell 6.428 offene Stellen zur Verfügung, die meisten im Bereich Metall/Elektro“, betont Wedenig abschließend.