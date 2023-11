Leichenfund: Toter Mann in Auto gefunden

Der Fund des toten Mannes in einem geparkten Auto beim Oberwarter Rotundengelände wirft viele Fragen auf. Die Hintergründe sind nach derzeitigem Stand völlig unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, heißt es in Medienberichten. Eine Obduktion soll Aufschluss geben. Das Ergebnis wird allerdings erst kommende Woche vorliegen. Erst da kann geklärt werden, ob es Hinweise auf Fremdverschulden gibt beziehungsweise was die Todesursache ist.