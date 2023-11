In Jogginghose und Pulli zwei Klagenfurter Waschanlagen bestohlen

Veröffentlicht am 2. November 2023, 16:21 / ©5 Minuten

Weiße Sneakers, eine graue Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover, soll jener unbekannte Täter getragen haben, der in der Nacht auf den 2. November zwei Waschanlagen sowie einen Staubsaugerautomaten am Klagenfurter Südring aufgebrochen hat. Zudem hatte sich der Täter eine Sturmhaube über den Kopf gezogen, heißt es seitens der Polizei. Gestohlen wurden mehrere Hundert Euro an Münzgeld. Die Beamten bitten um zweckdienliche Hinweise.