Mit gestohlener Kredit- und Bankomatkarte tausende Euro behoben

Bisher unbekannte Täter stahlen am 1. November 2023, zwischen 16 und 19.45 Uhr eine Brieftasche aus einem unversperrten Auto, das auf einem Privatgrundstück im Bezirk Spittal an der Drau abgestellt war. „Darin enthalten waren eine geringe Menge an Bargeld sowie eine Bankomat – und Kreditkarte“, heißt es seitens der Polizei. Diese machten sich die Täter zunutze und behoben während der Nachtstunden mehrere tausend Euro bei mehreren Bankomaten in Villach. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.