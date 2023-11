Klimaticket gibt es bald auch als digitale Version

Das Klimaticket scheint beliebt zu sein. Über 260.000 Personen haben sich bereits eines geholt und könnten so in ganz Österreich alle öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Nun kommt es zu einer weiteren Neuerung: Ab 27. November gibt es das Klimaticket auch digital.

So funktioniert’s

Für das digitale Klimaticket muss man am Handy lediglich die App von ÖBB, Westbahn oder Wiener Linien installiert haben. Dort registriert man sich mit seiner Klimaticket-Kartennummer und dem Geburtsdatum und voilá – das Ticket erscheint in der App. So hat man sein Klimaticket immer im Handy bei sich. Die digitale Version wurde schon mehrmals in Umfragen von den Klimaticket-Besitzern gefordert. Der Wunsch wurde nun erfüllt.