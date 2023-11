Alles zum Glasfaserausbau: Ã¶FIBER-Store erÃ¶ffnete in Villach

Rund 300 Millionen Euro an Eigenmitteln plant die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) in Kärnten zu investieren, um den Glasfaserausbau voranzubringen. Nun setzt das Unternehmen seine flächendeckende Digitalisierungsoffensive fort und informiert die Kärntner ab sofort direkt im neu eröffneten öFIBER-Store am Villacher Hauptplatz. Bei der heutigen Eröffnungsfeier hob Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) die Bedeutung des neuen Stores und der gemeinsamen Ausbauprojekte hervor: „Eine möglichst flächendeckende Glasfaser-Anbindung ist für uns als eine der am schnellsten wachsenden Städte Österreichs enorm wichtig. Daher freuen wir uns sehr, dass die öGIG in der Region Villach nun mit den Ausbauarbeiten startet und mit dem öFIBER-Store das Thema in unserer Stadt noch ein Stück greifbarer macht.“ Im Villacher Ortsteil Landskron wird der Ausbau starten, wobei die öGIG in der gesamten Stadt bis Ende 2027 rund 620.000 Kilometer Glasfaserkabel mit regionalen Partnerunternehmen verlegt.

Open Access-Ansatz

Auch für das Land Kärnten zählt der flächendeckende Glasfaser-Ausbau zu einem der großen Ziele der kommenden Jahre: „Investitionen in den Breitbandausbau sind Zukunftsinvestitionen. Denn eine gut ausgebaute Breitband-Infrastruktur ist ebenso wichtig wie ein verlässliches Schienen-, Straßen- und Stromnetz und schafft neue Möglichkeiten für Arbeit, Bildung und Freizeit“, unterstreicht Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) den Nutzen der öGIG-Ausbauoffensive. Der Glasfaser-Anschluss der öGIG bietet den Nutzenden eine offene Plattform, die es ermöglicht, zwischen vielen verschiedenen Anbietern wählen zu können. „Mit dem Open Access-Ansatz schaffen wir Wahlfreiheit für alle. Niemand ist mehr von einem einzigen Anbieter abhängig, sondern man kann jederzeit die Dienste wechseln“, betont öGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber abschließend.