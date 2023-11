Serien-Dieb mit Überwachungskamera auf frischer Tat ertappt

Veröffentlicht am 2. November 2023, 17:48 / ©5 Minuten

Zwischen dem 22. September und dem 1. November 2023 brach ein 58-jähriger Slowene insgesamt siebenmal in einen Selbstbedienungsladen im Bezirk Wolfsberg ein. Am 1. November gelang es der 32-jährigen Ladenbesitzerin schließlich, denn Mann über eine Überwachungskamera auf frischer Tat zu ertappen. Sofort machte sie sich auf zum Laden und verständigte dabei die Polizei via Notruf.

Diebesgut war noch im LKW

Kurze Zeit später konnte der Beschuldigte von den Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Wolfsberg angehalten werden. Das Diebesgut befand sich noch in seinem LKW und wurde sichergestellt. „Der Slowene zeigt sich teilweise geständig“, heißt es seitens der Polizei weiter. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.