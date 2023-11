Militärische Allerseelenfeier am Friedhof Annabichl

Donnerstagmorgen fanden sich Vertreter der Stadt- und Landespolitik sowie zahlreiche Militärangehörige am Friedhof Annabichl ein, um bei der Allerseelenfeier den gefallenen Soldaten zu gedenken. Neben Bürgermeister Christian Scheider (TK) und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) waren auch Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) sowie Brigadier Philipp Eder, der neue Militärkommandant von Kärnten, bei der Zeremonie anwesend.

Bürgermeister bei militärischer Allerseelenfeier

„Seit Jahrzehnten besuche ich die Allerseelenfeier am Friedhof Annabichl. Hier wird allen Verstorbenen gedacht, speziell den Soldaten, die in den Weltkriegen ihr Leben lassen mussten. Gleichzeitig ist die Feierlichkeit auch Gegenwart und Zukunft“, so Bürgermeister Christian Scheider und weiter: „Wir leben wieder in einer Welt voller Bedrohungen. In der Ukraine, in Israel und in vielen anderen Teilen der Welt herrschen kriegerische Auseinandersetzungen – unschuldige Menschen aller Generationen sterben. Krieg bedeutet immer unschuldige Opfer, unendliches Leid und große Verzweiflung. Wir alle sind in der Verantwortung, kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern. Es ist wichtig, mit den Nachbarn gemeinsam an einer guten und friedlichen Zukunft zu arbeiten“, betont Scheider.

Gedenkgottesdienst

Der Gedenkgottesdienst wurde durch den katholischen Militärseelsorger Militärdekan P. Anselm Kassin und dem evangelischen Militärseelsorger Militärdekan Johannes Hülser durchgeführt. Einmal mehr wurde bei den Reden darauf hingewiesen, wie wichtig der Erhalt des Friedens, besonders in Zeiten der Unsicherheit, ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 18:56 Uhr aktualisiert