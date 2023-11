KAC will sich Sieg gegen Asiago holen

Der EC-KAC musste zuletzt zum ersten Mal in der laufenden Saison zwei Niederlagen hintereinander hinnehmen: Nach der 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen bei den Pioneers Vorarlberg am Sonntag unterlagen die Rotjacken am Mittwoch dem HCB Südtirol in regulärer Spielzeit mit 1:2. „Unser erstes Drittel gegen den HCB Südtirol war gut, wir haben Tempo in die Partie und die Scheibe sowohl tief als auch zum Tor gebracht. Im zweiten Durchgang gab es das frühe Gegentor, das war vielleicht ein kleiner Schock für uns und danach fanden wir nicht mehr so richtig ins Spiel. Bolzano/Bozen kennt man, wenn sie einmal Blut geleckt haben, stoßen sie immer nach, bleiben dran“, so KAC-Stürmer Marcel Witting, der sich gegen Asiago Hockey nun so richtig ins Zeug legen will.

Witting: „Wollen drei Punkte holen“

Asiago Hockey startete wie schon im Vorjahr sehr holprig in die Saison, neun der ersten elf Begegnungen gingen verloren, nur gegen Graz und Wien gelangen in dieser Phase knappe Heimsiege. Die vom zweifachen Stanley Cup-Sieger Tom Barrasso geführte Mannschaft konnte ihre Resultate ab Mitte Oktober allerdings deutlich verbessern. „Es ist keine Frage, dass wir in Asiago drei Punkte holen wollen, dann kommt das Spiel gegen Villach und das werden wir auch gewinnen, davon bin ich fest überzeugt“, so Witting.

Sieht gut aus für Kapitän Thomas Hundertpfund

Der EC-KAC muss auch im letzten Auswärtsspiel vor dem International Break auf Luka Gomboc, Raphael Herburger, Matt Fraser und Daniel Obersteiner (alle verletzt) sowie Sebastian Dahm (angeschlagen) verzichten. Bei Kapitän Thomas Hundertpfund verlief die Genesung nach seiner Erkrankung sehr positiv und schnell, er könnte bereits am Freitag in das Line-up der Rotjacken zurückkehren, wodurch sich Änderungen an der personellen Zusammenstellung bei drei der vier Angriffslinien ergeben würden. Eine finale Entscheidung fällt am Spieltag.