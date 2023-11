33-Jähriger bemerkte Diebstahl erst, als Polizei vor der Tür stand

Veröffentlicht am 2. November 2023, 20:05 / ©Montage: Privat & 5 Minuten

Laut erstem Ermittlungsstand dürfte sich der Diebstahl zwischen dem 23. Oktober und dem 2. November 2023 ereignet haben. Der 33-jährige Klagenfurter hatte den Diebstahl erst bemerkt, als ihm von einer Polizeistreife sein vermeintlich verlorenes Kennzeichen übergeben wurde. Ihnen gegenüber gab er an, das Motorrad schon seit einigen Tagen nicht mehr in Betrieb gehabt zu haben. „Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos“, heißt es seitens der Beamten. Dem 33-Jährigen entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

