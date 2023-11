Diebstahl auf Baustelle: Mehrere tausend Euro Schaden

Veröffentlicht am 2. November 2023, 20:36 / ©5 Minuten

Besagte Baustelle befindet sich in einem Schigebiet im Bezirk Hermagor. Diebe schlichen sich dort in ein unversperrtes Zimmer und stahlen dort gelagerte und zur Montage fertiggestellte Aluschienen, Vorhänge und Stores für zirka zehn Zimmer sowie zwei Wasserwaagen und eine Silikonpresse. #Update: Zudem wurden aus einem Lagerraum auch noch diverse Baumaterialien, eine Handkreissäge, ein Druckluftnagler und mehrere Laufmeter an Teppich gestohlen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 20:37 Uhr aktualisiert