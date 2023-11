Tagsüber lässt der Regen nach

Veröffentlicht am 2. November 2023, 21:46 / ©Rosie Orasch

Erst im Laufe des Nachmittags werden die Regenfälle von Westen her langsam schwächer und seltener. „Dann lockern die Wolken in der Westhälfte immer öfter auch auf, in Folge zeigt sich bis zum Abend noch gelegentlich die Sonne“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen sinken auf kühle 5 bis 15 Grad.