Freitagnachmittag werden die Regenschauer langsam weniger

Veröffentlicht am 2. November 2023

Erst am Freitagnachmittag werden die Schauer von Westen her langsam weniger und ab dem mittleren Nachmittag kann sich in Oberkärnten stellenweise noch kurz die Sonne zeigen. „Regional greift lebhafter Südwestwind durch, mit den Sturmböen aus der Nacht ist es aber vorbei“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Die Temperaturen liegen zwischen kühlen 9 und 13 Grad.