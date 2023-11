Fahrradfahrerin (70) krachte in Fußgängerin (50): Beide verletzt

Eine 70-jährige Grazerin lenkte gegen 18.25 Uhr ihr Fahrrad mit elektronischer Antriebsunterstützung am Geh- und Radweg der Eggenberger Straße in Richtung stadteinwärts. Zeitgleich ging eine 50-jährige Grazerin in diesem Bereich auf einem Gehsteig in nördliche Richtung. Im Schnittpunktbereich des gemeinsamen Geh- und Radweges kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen.

70-Jährige ins UKH gebracht

Die Fahrradfahrerin kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sie wurde in das UKH Graz eingeliefert. Die Fußgängerin erlitt unter anderem Abschürfungen und gab vor Ort an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.