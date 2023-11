Starkregen und Sturm: Kärntner Feuerwehren im Dauereinsatz

Wie prognostiziert sorgten Starkregen und heftige Windböen in der Nacht auf Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Vielerorts kam es zu Überflutungen, umgestürzten Bäumen und Straßensperren. Zahlreiche Keller wurden überschwemmt, rund 1.600 Haushalte waren ohne Strom. Einsatzkräfte befanden sich im Dauereinsatz. Die Landesalarm– und Warnzentrale verzeichnete seit Donnerstagabend 92 Feuerwehreinsätze.

5-jährlicher Hochwasserstand bei der Gail

Seit Donnerstagabend stieg der Pegel der Gail kontinuierlich an. Auf Grund der Großwetterlage wurde der Kommandant der FF TuTsch am Nachmittag in Kenntnis gesetzt, dass sich der Wasserstand der Gail in den Nachtstunden auf eine Durchflussmenge von ca. 560 m3, also annähernd einem 5-jährlichen Hochwasserstand erhöhen werde. Im Zuge nächtlicher Kontrollen wurde der Höchstwasserstand gegen 3 Uhr mit ca. 550 m3, also annähernd der Prognose festgestellt. Seither stagniert der Wasserstand bzw. ist dieser rückläufig.

Auch bei der Drau in Villach trat in der Nacht auf Freitag das Wasser übers Ufer, wie Leserfotos zeigen.

©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto

Murenabgang sorgt für Straßensperre

Gegen 3 Uhr wurde auch die Ferndorfer Straße (L 37) zwischen den Ortschaften Lang und Ferndorf nach Abgang einer Schlammmure gesperrt. Es konnte festgestellt werden, dass die L 37 durch eine rund 10 Meter breite und ein Meter hohe Mure komplett verlegt wurde. Durch die FF Ferndorf wurden beide Seiten der L 37 bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei gesichert. Es wurden Absperrmaßnahmen getroffen. Eine großräumige Umleitung über die B 100, L 39 und Gemeindestraßen besteht.

Weitere Straßensperren Durch umfallende Bäume und Vermurungen wurden außerdem folgende Straßen gesperrt: L 104 (Verbindungsstraße zwischen Unterloibl und Ferlach) Eine örtliche Umleitung besteht.

L 103 (Waidischer Landesstraße) von Straßenkilometer (Strkm) 17,2 (Zell Freibach – Abzweigung Schaidasattel) bis Strkm 23,5 (Kreuzung mit der B 85)

L 99 (Wellersdorfer Straße) Höhe Serpentinen vom Kreuzungsbereich Köttmannsdorfer Straße L 99/ Welleserdorfer Straße L 106 bis Strkm 3,15 (Höhe Gasthaus Seher)

B 109 (Wurzenpass Straße) auf Höhe Strkm 6,0

L 19 (Innerkremser Landesstraße) zwischen Strkm 0,0 und Strkm 2,0

B 99 (Katschberg Bundesstraße) zwischen Strkm 68,7 und Strkm 70,0

Hangrutsch kam vor Haustüre zum Stillstand

Kurz zuvor kam es aufgrund der starken Regenfälle der Nachtstunden bei einem Wohnhaus in der Gemeinde Berg/Drau zu einem Hangrutsch. Nördlich des Wohnhauses rutsche der Hang in einem Ausmaß von rund 10 x 7 Meter über die Gemeindestraße gegen die nördliche Hausmauer des Wohnhauses. Das Erdreich kam vor der Haustüre und der Garage zum Stillstand. Die FF Berg im Drautal war mit rund 30 Kameraden am Einsatzort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Wohnhaus und der Garage konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2023 um 08:18 Uhr aktualisiert