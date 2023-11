Auto-Crash bei B70: Ein Lenker alkoholisiert

Veröffentlicht am 3. November 2023, 07:26 / ©BM.I / E. Weissheimer

Gegen 22.30 Uhr lenkte ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg sein Auto auf der Klagenfurter Straße in Wolfsberg von Süden kommend. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg, vermutlich unter Missachtung des Vorranges, von einem Parkplatz kommend in die B70 ein, wo es zu einer Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beim 29-jährigen konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.