„Geheimnis“ gelüftet: Woher der heurige Grazer Christbaum stammt

Der heurige Grazer Christbaum hat seinen Ursprung in Altaussee. Die 80-jährige Fichte ist über 29 Meter hoch und mittlerweile schon auf der Reise in die steirische Landeshauptstadt. Am 6. November ist es dann so weit und der Baum wird am Grazer Hauptplatz aufgestellt, wo er dann im Anschluss auch gleich mit über 25.000 Lichtern von den Mitarbeitern der Energie Graz geschmückt und festlich dekoriert wird. Die große Eröffnungsfeier mit Illumination ist für den 2. Dezember angesetzt.