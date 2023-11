Große Trauer um Klagenfurter Kulturpersönlichkeit

Veröffentlicht am 3. November 2023, 10:48 / ©Pexels

Er war nicht nur Kultur- und Filmkritiker sowie später Lehrbeauftragter an der Alpen Adria Universität und Lyriker. Horst-Dieter Sihler gilt auch als „Vater des österreichischen Alternativkinos“. 2018 erhielt er zu seinem 80. Geburtstag für seine Verdienste den Anerkennungspreis der Stadt Klagenfurt sowie das Großes Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Nun ist der 1938 in Klagenfurt geborene gelernte Maschinenbauingenieur im Alter von 85 Jahren verstorben.

Klagenfurt trauert um Kulturpersönlichkeit

„Die Landeshauptstadt trauert um eine große Klagenfurter Kulturpersönlichkeit, die

sich national, und international in Film- und Kulturszene verdient gemacht hat. Horst

Dieter Sihler hinterlässt uns als kulturelles Erbe nicht nur das Volkskino, sondern auch

einige literarische Werke aus den Bereichen Film und Lyrik“, so Kulturreferent

Stadtrat Mag. Franz Petritz.

Über Sihler

Sihler verfasste als Filmkritiker Berichte von den verschiedensten europäischen Filmfestivals, die unter anderem in der FAZ, dem Tagesspiegel Berlin, der Basler Zeitung, der Weltwoche, dem Standard und im ORF erschienen. 1977 gründete er die „1. Österreichischen Filmtage“, das erste Festival des österreichischen Films und Vorläufer der heutigen Diagonale in Graz. Außerdem war er selbst Wanderkinobetreiber und Programmkinomacher im Volkskino Klagenfurt. 1979 gründete er zudem in Klagenfurt den Verein „Alternativkino“, der bis heute besteht.