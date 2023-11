Hoher Besuch: Gleich zwei „Schwarzenegger“ in der Steiermark gesichtet

Am Wochenende kündigte sich prominenter Besuch an: Einer der wohl berühmtesten und weltweit bekanntesten Steirer kam für einen kurzen „Heimaturlaub“ in die Steiermark. Kannst du schon erahnen, um wen es sich handelt? Genau, Arnold Schwarzenegger hat es sich nicht nehmen lassen, seinem Geburtsort Thal wieder einmal einen Besuch abzustatten. Was dabei auf keinen Fall ausbleiben sollte: Ein Abstecher zum Thalersee und ein Schnitzel in Graz.

Jüngere „Arnie-Version“ gespottet

Wie Medien berichten, wurde nun auch sein Sohn Joseph Baena in der Steiermark gesichtet. Der Grund? Er wolle das Geburtshaus sowie auch den Heimatort seines Vaters etwas näher kennenlernen, hieß es. Der mittlerweile 26-Jährige war vor acht Jahren zum letzten Mal in Graz – ein erneuter Besuch war also längst überfällig. Gemeinsam mit seiner Freundin besuchte er auch das Arnold-Schwarzenegger-Museum in Thal und sah sich die Ausstellung an.

