Mehrere Diebstähle führten Polizei auf gleiche Fährte

Zwei 20-Jährige und ein 27-Jähriger, alle im Bezirk Südoststeiermark wohnhaft, stehen im Verdacht im Oktober 2023 insgesamt sieben Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Bevorzugt wurde von den Tätern in gewerblich genutzte Gebäude eingebrochen. Kriminalistischer Spürsinn und akribische Ermittlungsarbeit führten die Polizisten nach vorangegangenen Suchtgiftermittlungen zu den Tätern.

Justizanstalt Graz-Jakomini

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete Hausdurchsuchungen an den Wohnsitzen der Beschuldigten an. Dabei konnten von den Polizisten Diebesgut, Einbruchswerkzeuge und Täterkleidung sichergestellt werden. Aufgrund der Sicherstellungen ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des 27-Jährigen und von einem der beiden 20-Jährigen an. Der weitere 20-jährige Täter wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.