Bizarre Kunst: Villacherin erweckt Fantasiegestalten zum Leben

Natascha Zenig hat sich dem Bodypainting verschrieben. Die gebürtige Villacherin erweckt mit ihrem Talent Märchen-, Film- und Fantasiegestalten zum Leben und lässt diese von namhaften Fotografen in Szene setzen. Besagte Aufnahmen werden nun in der einzigartigen Ausstellung „THE WONDERFUL AND BIZZARE BEAUTY OF DARKART“ in der Tart Galerie in Villach zu sehen sein. Die Vernissage und Eröffnung findet am 4. November 2023, um 19 Uhr, statt. Die Ausstellung wird bis 29. November in der Widmanngasse 16 zu sehen sein.

©Wildbergair_photography ©Natascha Zenig BodyArt ©Natascha Zenig BodyArt