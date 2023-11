Rumänische Bettel-Bande beging Diebstähle im ganzen Land

Veröffentlicht am 3. November 2023, 15:49 / ©BMI/Gerd PACHAUER

Es war eine fünfköpfige Bande, die 2022 in ganz Österreich ihr Unwesen trieb. Ihnen wurden insgesamt 21 Einschleichdiebstähle nachgewiesen. Ihre Masche lief so ab: Die Rumänen-Bande (41 Jahre, 39 Jahre, 30 Jahre, 29 Jahre und 28 Jahre) bettelten an den Eingangstüren, lenkten dabei die Wohnungsbesitzer ab und bestahlen diese.

Fünfköpfige Bettel-Bande

Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz führten zwischen Oktober 2022 und September 2023 in Kooperation mit den tatortzuständigen Dienststellen intensive Ermittlung zur österreichweiten Serie von Einschleichdiebstählen durch. Drei Täter (41, 30 und 29) der Bande wurden bereits am 25. Oktober 2022 in Hartberg-Fürstenfeld festgenommen. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass insgesamt vier Männer und eine Frau hinter den Diebstählen steckten.

Versuchte Körperverletzung

Ihnen konnten insgesamt 21 Einschleichdiebstähle nachgewiesen werden. Zudem wurde ein Bewohner von den Tätern gefährlich bedroht und es kam zu einer versuchten Körperverletzung.

Erneut mit Diebesgut festgenommen

Am 23. Juni 2023 wurde der 30-jährige Kopf der kriminellen Bande, die 28-Jährige und ein 39-jähriger Mittäter in Innsbruck-Land abermals festgenommen. „Bei den Beschuldigten konnten zahlreiche Wertgegenstände aufgefunden werden, diese wurden sichergestellt“, fügt die Polizei hinzu. Insgesamt erbeuteten die Täter auf ihrer Diebestour Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Drei zu Haft verurteilt

Der 30-Jährige, die 29-Jährige und ein 39-Jähriger wurden mittlerweile durch das Landesgericht für Strafsachen Graz zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt. Der 39-jährige rumänische Staatsbürger wurde am 29. September 2023 neuerlich von Polizisten der Polizeiinspektion Feldbach wegen Verdacht des Diebstahles festgenommen.