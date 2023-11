Erster Schneefall: Frau Holle schüttelt ihre Kissen über Kärnten aus

Die Meteorologen von Geosphere Austria haben am Donnerstag bereits angekündigt, dass die Schneefallgrenze in Kärnten heute sinken wird – wir haben berichtet. Nun ist es tatsächlich so weit und erste Flocken fallen im Mölltal vom Himmel. Auch die Bergspitzen in Kärnten sind bereits angezuckert, wie ein Blick auf die Webcams am Dobratsch, der Gerlitzen Alpe oder dem Katschberg zeigen.

©Thomas Kaiser | Im Mölltal fällt der erste Schnee vom Himmel.

©www.villacher-alpenstrasse.at | Aktuelle Webcam-Aufnahme der Villacher Alpenstraße. ©www.gerlitzen.com | Aktuelle Webcam-Aufnahme der Mittelstation auf der Gerlitzen Alpe. ©www.gerlitzen.com | Aktuelle Webcam-Aufnahme der Neugarten-Abfahrt auf der Gerlitzen Alpe. ©webtv.feratel.com | Aktuelle Webcam-Aufnahme am Katschberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2023 um 16:55 Uhr aktualisiert