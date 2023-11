Hang drohte in Wohnsiedlung am Katschberg abzurutschen

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg am Katschberg beim Graben einer Wasserableitung.

Rennweg am Katschberg

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg am Katschberg beim Graben einer Wasserableitung.

/ ©FF Rennweg am Katschberg

Veröffentlicht am 3. November 2023, 17:13 / ©FF Rennweg am Katschberg

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle war direkt hinter einer Wohnsiedlung in Rennweg am Katschberg ein Hang ins Rutschen geraten. „Kurzfristig wurde ein privater Bagger organisiert und mit ersten Wasserableitungen begonnen. In Folge wurden diese Ableitungen mit Schaltafeln verstärkt“, heißt es seitens der Wehr. Parallel entfernte der Bagger Rutschmaterial. Abschließend wurde der talseitige Rutschbereich mit Planen und Sandsäcken gesichert. Nach rund drei Stunden konnten die Florianis wieder einrücken.