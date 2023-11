Klagenfurterin entdeckte ihr gestohlenes Moped auf Online-Marktplatz

Beim Scrollen durch eine Verkaufsplattform entdeckte eine 34-jährige Klagenfurterin am Freitag plötzlich jenes Moped, das ihr kürzlich gestohlen worden war. Sofort kontaktierte sie die Polizei und die Ermittlungen führten die Beamten der Polizeiinspektionen St. Ruprechterstraße und Ferlach schließlich zum angeblichen Verkäufer: Ein in Klagenfurt wohnhafter Ungar. „Das gestohlene Moped wurde in einem Innenhof in Klagenfurt aufgefunden und sichergestellt“, heißt es seitens der Polizisten. Der Mann zeigt sich jedoch nicht zum Diebstahl geständig. Er wird angezeigt.