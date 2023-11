Vorfreude steigt: PitzBall 2023 steht wieder vor der Tür

Es ist wieder so weit! Der PitzBall 2023 steht vor der Tür. Am Samstag, dem 18. November, laden die Maturanten der HBLA Pitzelstätten in die Messehalle 5. Gefeiert wird unter dem Motto „Walk of Farm – Wir machen uns vom Acker“. Tickets sind bereits über die E-Mail [email protected] sowie bei allen Maturanten erhältlich. Am Programm steht unter anderem die traditionelle Polonaise! Einlass ist um 19 Uhr. Um Abendkleidung oder Tracht wird gebeten.