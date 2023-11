Budget beschäftigt weiter die Klagenfurter Stadtpolitik

Das aktuelle Italien-Tief hat erneut für große Niederschlagsmengen in Klagenfurt gesorgt. Finanzreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) stellt daher in einer Aussendung klar: „Die dringend erforderlichen Hochwasserschutzprojekte wie z.B. Glanfurtregulierung und die Maßnahmen bei den Treimischer Teichen werden jedenfalls finanziell sichergestellt, unabhängig vom Verlauf der Budgetgespräche in den nächsten Wochen.“ Da ändere laut Liesnig auch die aktuelle Finanzsituation der Stadt nichts. Unlängst wurden für die Bewältigung zukünftiger Unwetterereignisse Katastrophenschutz-Geräte für die Klagenfurter Feuerwehren in Höhe von 615.000 Euro angekauft.

Kritik von der FPÖ

Derzeit laufen intensive Verhandlungen, um für nächstes Jahr ein valides Budget vorlegen zu können. „Einerseits wird die Budgetdebatte abgesagt, andererseits muss der Gemeinderat für Personalspielchen der SPÖ unplanmäßig zusammenkommen“, kritisiert der Klubobmann der Freiheitlichen im Klagenfurter Gemeinderat Andreas Skorianz. Die FPÖ werde am Dienstag jedenfalls einen Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung einbringen. „Dabei soll es einen Bericht über die aktuelle katastrophale Finanzsituation der Landeshauptstadt durch den Finanzreferenten geben“, betont Skorianz. Liesnig solle endlich von seinem hohen Ross absteigen und sich um das Budget kümmern, fordert er abschließend.