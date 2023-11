3:2 – VSV geht im Spiel gegen Graz als Sieger vom Eis

Veröffentlicht am 3. November 2023, 21:34 / ©VSV / Krammer

Am 19. Spieltag der win2day ICE Hockey League trafen die Moser Medical Graz 99ers in der Villacher Stadthalle auf den EC iDM Wärmepumpen VSV. Pünktlich um 19.15 Uhr erfolgte der Anpfiff zum Match und neun Minuten später ertönte auch schon lauter Jubel in den Reihen der blau-weißen Fans: VSV-Kapitän Philipp Lindner erzielte den ersten Treffer des Abends. Wenig später konnten die Adler ihren Vorsprung dann sogar noch weiter ausbauen, als Stürmer Robert Sabolic den Puck ins Netz der Grazer pfefferte.

Können 99ers aufholen?

Doch nach der Drittelpause schienen auch die 99ers aus ihrem Winterschlaf zu erwachen und schließlich konterte Anthony Salinitri mit einem Gegentreffer – 2:1. Beide Mannschaften bemühten sich sehr, doch es war der VSV der im letzten Drittel zeigte, wer die Nase vorne hat. John Hughes erhöht den Spielstand in der 54. Minute zugunsten der Villacher auf 3:1. Gleich nach im nächsten Anpfiff legten auch die Graz99ers noch einmal nach. Ken Ograjensek schoss das 3:2.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2023 um 21:39 Uhr aktualisiert