Samstagabend kommt die nächste Regenfront

Zunächst hält sich am Samstag noch zäher Hochnebel in Kärntens Becken und Tälern. Diesen lockert der aufkommende Südwind aber auf und hier und da zeigt sich vorübergehend sogar die Sonne! „Nur in Teilen des östlichen Klagenfurter Beckens kann es ganztägig trüb bleiben“, so die Meteorologen von Geosphere Austria.

Nächste Regenfront kommt!

Am Nachmittag ziehen dann von Westen her erneut dichte Wolkenfelder auf und abends setzt in Oberkärnten wieder leichter Regen ein. Dieser breitet sich in der Nacht auf Sonntag auf ganz Kärnten aus. Die Schneefallgrenze sinkt dann im Laufe der Nacht auf bis zu 1.400 Meter Seehöhe.