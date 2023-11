Auf Regen folgt Sonnenschein: Wetter bessert sich am Samstag

Ein Zwischenhoch bringt der Steiermark am Samstag tagsüber sonniges Wetter. „In der Früh und am Vormittag liegt in den Niederungen für einige Stunden aber noch Nebel. Tagsüber lebt der Südföhn wieder auf und das Temperaturniveau steigt etwas an“, prognostiziert der Wetterdienst GeoSphere Austria. Am Nachmittag ziehen von Westen her einige dichte Wolken auf, es soll aber bis zum Abend trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen Maximalwerte zwischen 9 und 13 Grad.