Gegen Asiago: Knappe Niederlage für den KAC

Pünktlich um 19.45 begann das heutige Auswärtsspiel. Wieder mit dabei am Eis: KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund. Er konnte sich von seiner Erkrankung schneller erholen als erwartet und kehrte damit heute wieder in das rot-weiße Line-up zurück.

Spiel ging in die Verlängerung

Durchgehend zeigten beide Mannschaften ihren Kampfgeist. Im ersten Drittel war es allerdings der italienische Gegner, der die Nase vorn hatte. Kurz vor Ende des ersten Drittels, in der 20. Spielminute, hämmerte Randy Gazzola den Puck ins Netz der Klagenfurter. Es war erst im letzten Drittel, als der KAC den Ausgleich schoss! Torschütze: Paul Postma. Ein knappes Spiel, das erst in der Verlängerung entschieden werden konnte. Gesiegt hatte am Ende aber doch Asiago.