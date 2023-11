Samstagabend bringt wieder Regen

„Ein paar Restwolken sind anfangs noch vorhanden, in den Becken und Tälern im Süden sowie in einigen Alpentälern ist halten sich ein paar Nebelfelder zäh. Ansonsten ist vorübergehend recht sonniges Wetter zu erwarten“, weiß der Wetterdienst GeoSphere Austria. Allerdings nimmt schon am Nachmittag die Bewölkung im Westen und Südwesten wieder zu. Am Abend wird es dann auch schon wieder regnen.

Schneefallgrenze bei 1.500 Meter

Am Samstag schwankt die Schneefallgrenze zwischen 1.500 und 2.000 Meter. „Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und entlang der Alpennordseite auch teils lebhaft aus Ost bis Südwest. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad“, fügen die Wetterexperten hinzu.