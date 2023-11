Das sind die besten Plätze fürs Wintercamping in Kärnten

Veröffentlicht am 4. November 2023, 10:00 / ©pixabay

Ob zum Skifahren in den Bergen, für einen entspannten Wellnessurlaub an der Küste oder im Rahmen eines verlängerten Silvester-Urlaubs mit Wohnwagen oder Wohnmobil: Wintercamping liegt im Trend und Plätze sind auch fernab der Sommersaison gut besucht sowie oftmals ausgebucht. Laut camping.info, dem Reise- und Buchungsportal mit rund 23.000 gelisteten Campingplätzen in ganz Europa, sind über 3.300 Anlagen auch speziell fürs Wintercamping geeignet. Unter den Top 5 Empfehlungen für Österreich befinden sich sogar zwei Kärntner Plätze.

Top 5 Wintercampingplätze in Österreich Camping natürlich Hell, Tirol

Camping Grubhof, Salzburg

Tirol-Camp-Fieberbrunn, Tirol

Camping Brunner am See, Kärnten

Europarcs Hermagor, Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2023 um 10:30 Uhr aktualisiert