Drogenlenker gestoppt: Polizeiaktion führt zur Anzeige eines 21-Jährigen

Am 3. November führten Polizisten im Pinzgau Verkehrskontrollen durch, wobei sie auf mehrere Verkehrssünder stießen. Ein 21-jähriger Mann wurde auf der B 168, der Mittersiller Straße, gestoppt, nachdem er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC, während der junge Pinzgauer zugab, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Trotz der Weigerung zu einer amtsärztlichen Untersuchung konnte ihm aufgrund zuvor entzogenen Führerscheins dieser nicht abgenommen werden.

Drogenfund bei Fahrzeugdurchsuchung, während Alkoholsünder gestoppt wird

Bei einer Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln. Der 21-Jährige wird sowohl bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft als auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. In einem anderen Vorfall im Oberpinzgau wurde ein 36-jähriger Fahrer mit einem Promillewert von 1,24 gestoppt. Die Polizei reagierte prompt und entzog ihm den Führerschein vor Ort, wodurch die Weiterfahrt untersagt wurde.

52-jähriger kroatischer Autofahrer mit 1,96 Promille unterwegs

Des Weiteren musste auch ein 52-jähriger kroatischer Autofahrer seinen Führerschein abgeben, nachdem er in einem Ortsgebiet angehalten und kontrolliert wurde. Ein Alkomattest zeigte einen hohen Wert von 1,96 Promille an. Beide Männer erwartet eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2023 um 10:20 Uhr aktualisiert