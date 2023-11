„Frau in der Wirtschaft“ sucht familienfreundliche Betriebe

Flexible Arbeitszeiten, Wiedereinstieg nach der Karenz, Unterstützung bei Weiterbildung, Pflege oder Kinderbetreuung: Es gibt viele Möglichkeiten, um Familienfreundlichkeit im Unternehmen zu leben. Deshalb schreibt Frau in der Wirtschaft Kärnten den Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe aus.

Einreichfrist endet am 15. Dezember

„Mit dem Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe wertschätzen wir eine familienbewusste Personalpolitik und zeigen durch die Vorbilder aus der Praxis, was alles möglich ist“, erläutert Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende. Sie ist überzeugt: Familienfreundlichkeit ist in allen Branchen möglich, unabhängig von der Betriebsgröße. So wurde vor zwei Jahren auch das Hotel Regitnig vom Weißensee aufgrund seiner generationenübergreifenden Familienpolitik und modernen Unternehmensführung als einer der familienfreundlichsten Betriebe Kärntens ausgezeichnet. „Wir hoffen auch heuer wieder auf zahlreiche Einreichungen“, so Legner. Die Einreichfrist endet am 15. Dezember 2023. Die Gewinner sind automatisch für den Staatspreis „Beruf und Familie“ 2024 nominiert.