Süßer Duft weht durch Villach: Mandelrösterei Cimzar ist wieder da!

Langsam kommt Weihnachtsstimmung in der Draustadt auf. Jörg Cimzar und sein Team sind zumindest schon bereit für die süße Saison. Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit kehrt die Mandelrösterei Cimzar nämlich wieder zurück an den Villacher Hauptplatz, um Naschkatzen mit süßen Köstlichkeiten zu versorgen.

Mandelrösterei öffnet wieder ihre Pforten

Die Aufbauarbeiten haben heute begonnen und schon Sonntagabend sollen diese abgeschlossen sein, verrät Cimzar persönlich gegenüber 5 Minuten. Ein paar Tage später, nämlich am Freitag, 10. November, ab 10 Uhr, öffnet die Mandelrösterei dann offiziell wieder ihre Pforten und wird dafür sorgen, dass ein süßer Duft durch die Villacher Innenstadt weht. Momentan sind die fleißigen Arbeiter der Firma Kristan – Holzbau Zimmerei aber noch voll am Werk und ließen es sich natürlich nicht nehmen, bereits die ersten gebrannten Mandeln zu probieren. Fazit: Einfach Köstlich!

Mandeln, Schokofrüchte und Co.

Neben den klassisch gerösteten Mandeln hat die Mandelrösterei Cimzar aber auch noch andere Leckereien im Sortiment. So gibt es die Mandeln zum Beispiel mit verschiedenen Aromen und auch Schokofrüchte dürfen natürlich nicht fehlen. Am besten du überzeugst dich ab nächster Woche selbst von dem süßen Angebot, denn die Mandelrösterei Cimzar ist Jahr für Jahr ein echtes Highlight am Villacher Hauptplatz – für große und kleine Naschkatzen.

