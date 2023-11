Tonnenschwerer Fels droht abzurutschen: Landesstraße gesperrt

Treffen am Ossiacher See

Infolge der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen droht nun ein Teil des südlichen Hanges unterhalb eines Wirtschaftsgebäudes in der Marktgemeinde Treffen abzurutschen. In diesem Hang befindet sich auch ein zirka zehn Tonnen schwerer Felsbrocken. Dieser hat sich gelockert und könnte direkt auf die Buchholzer Landesstraße stürzen. Aufgrund dessen wurde die Fahrbahn in diesem Bereich durch Polizeibeamte für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.

Schweres Gerät muss anrücken

„Ein herangezogener Geologe ordnete an, dass die Hangrutschung mit einem Bagger kontrolliert abgetragen werden müsse, damit der darin befindliche Felsbrocken neben der Buchholzer-Landesstraße liegen bleibt“, heißt es seitens der Beamten. Die Straßensperre bleibt bis zur Beseitigung der Gefahrensituation und den erfolgten Aufräumarbeiten aufrecht.