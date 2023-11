Kärntner stürzte bei Jagdausflug 60 Meter ab

Vater und Sohn fuhren am Samstagvormittag gemeinsam in ihr Jagdrevier in Rauth in der Gemeinde Ferlach. Im Zuge der Jagdtätigkeiten kam es schließlich zu einem folgenschweren Unfall: Der 37-Jährige stürzte entlang einer Geländekante und rutschte in der Folge zirka 60 ´Meter in ein darunterliegendes Bachbett. „Er konnte noch selbständig den Rettungsdienst verständigen“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt nicht bei seinem Sohn, er nahm lediglich sein Schreien wahr.

Bergrettung und Hubschrauber im Einsatz

Die Bergrettung Ferlach rückte in der Folge aus und mithilfe der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 konnte der 37-Jährige schließlich gesichtet werden. „Er war noch ansprechbar“, teilen die Rettungskräfte mit. Der Verletzte wurde mit einem Tau geborgen und am Flugplatz Glainach in einen Rettungswagen umgebettet. Von dort wurde er ins UKH Klagenfurt eingeliefert.