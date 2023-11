Rapper RAF Camora zieht sich zurück: „Meine Familie braucht es“

Der Künstler will vorerst also keine Singles mehr releasen. Sein 15. Album namens XV wird also vorerst sein Letztes sein. „Ich werde erstmal Pause machen. Ich brauche es, meine Kreativität braucht es. Und meine Familie braucht es„, erklärt er seinen Fans via Instagram. Er wolle allerdings danach wieder „stärker zurückkommen“. Eine Tour soll es 2024 noch geben. Das sei für ihn auch dann der „Abschluss eines Kapitels“.

©Screenshot Instagram/Raf Camora ©Screenshot Instagram/Raf Camora ©Screenshot Instagram/Raf Camora