So geht Selbstständigkeit: Cooler Vortrag am CHS-Villach

Veröffentlicht am 4. November 2023, 19:42 / ©CHS Villach

Beim Vortrag „Unternehmerin macht Schule“ erhielten CHS-Schüler der 5AHM, 5AHK und 5BKMD spannende Einblicke in die Welt der Selbstständigkeit. Die Modedesignerin Gina Drewes, die Fotografin Marta Gillner, die psychologische Beraterin Nicole Tradel und die Vertreterin der Wirtschaftskammer Kärnten, Sabine Inschick, erzählten den Schülern viel über den Weg ins Unternehmertum, was es zu beachten gibt und welche Hürden sich ihnen in den Weg stellten. Zudem gab es die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen.