32-Jähriger trat bei Festnahme gegen Polizisten

Telefonisch wurde am Samstag angezeigt, dass ein 32-Jähriger trotz Untersagung in den Nahbereich seiner Ex-Lebensgefährtin gekommen war. Kurz darauf konnten Polizisten den Mann bei einer Tankstelle in seinem Fahrzeug antreffen. „Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte er einen Alkotest, woraufhin ihm der Führerschein vor Ort abgenommen wurde“, heißt es seitens der Beamten.

Polizist verletzt

In der Folge verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und riss an der Fahrertür des Streifenwagens. Nachdem mehrere Abmahnungen durch die Polizisten erfolglos geblieben waren, wurde der amtsbekannte 32-Jährige festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug trat der Mann zudem gegen einen Polizisten, wodurch dieser am Fuß verletzt wurde. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.