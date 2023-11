„Nett hier“-Stickertrend in Kärnten angekommen

„Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Dem ein oder anderen ist dieser Satz sicher schon einmal untergekommen. Üblicherweise ist er auf gelben Stickern zu finden, die mittlerweile wohl auf der ganzen Welt zu finden sind – selbst auf den entlegensten Orten. Zuletzt wurde ein „Nett hier“-Sticker sogar auf einem Schiffswrack in der Tiefsee entdeckt.

Kärnten-Sticker in Peru aufgetaucht

Auch in Kärnten scheint man nun an der Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg Gefallen gefunden zu haben, denn in Peru ist kürzlich nämlich ein Sticker aufgetaucht, auf dem zu lesen ist: „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Kärnten?“ Zu sehen ist ein Videobeweis auf der Instagramplattform klagenfurt_elite. Wie das Pickerl dorthin gelangt ist, bleibt vorerst unklar.