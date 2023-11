Autohändler bestohlen: Zehntausende Euro Schaden

Die unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen 1 und 2 Uhr morgens auf das Gelände eines Autohändlers ein und stahlen die Bereifung und Felgen von fünf hochwertigen Fahrzeugen. „Dazu hoben sie die Fahrzeuge an, bockten diese auf Holzblöcke und montierten die Räder ab“, heißt es seitens der Polizei. Die erbeuteten Kompletträder verluden sie in ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung.