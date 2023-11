Hast du ein Herz für Connor und Melody?

Veröffentlicht am 5. November 2023, 15:26 / ©Montage: TiKo Klagenfurt & Sonja Widerström

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: Die Hündin Melody und der Rüde Connor.

Melody sucht ein neues Zuhause

Infos zu Melody ca. sieben Jahre alt

weiblich

nicht kastriert

Melody mag gerne ausgiebige Spaziergänge, erklären die Tierpfleger aus dem TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt. Zudem mag der wunderschöne Vierbeiner auch Such- und Denkspiele. Das Hunde-Einmaleins muss sie allerdings noch lernen. Auch möchte sie die einzige Nummer eins in ihrem neuen Zuhause sein.

©TiKo Klagenfurt Melody wartet im Tiko Klagenfurt auf einen neuen Besitzer.

Hast du ein Plätzchen für Connor?

Infos zu Connor ca. zwölf Jahre alt

männlich

nicht kastriert

Ebenso wie Melody liebt auch der Rüde Connor ausgiebige Spaziergänge. Er benötigt einen Zweibeiner, der bereits Rasse-Erfahrung vorweisen kann und ihm das Hunde-Einmaleins konsequent, aber liebevoll beibringen kann.

©TiKo / Sonja Widerström Connor wartet im TiKo auf dich.

Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr