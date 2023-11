Fellnasen warten im Tierheim Villach auf neues Zuhause

Veröffentlicht am 5. November 2023, 15:52 / ©Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Zuhause für Lilly gesucht

Infos zu Lilly Labrador

braun

weiblich

kastriert

geb.: 2014

Lilly wartet geduldig im Tierheim auf ein neues Zuhause. Ihr Schicksal brachte sie hierher, nachdem ihr Besitzer leider verstorben ist. Geboren im Jahr 2014, hat sie bereits einige Lebenserfahrungen gesammelt. Sie mag sowohl Hunde als auch Menschen und ist bekannt für ihre freundliche und offene Art. Spaziergänge sind für sie eine wahre Freude und sie liebt es gestreichelt und verwöhnt zu werden.

Die bezaubernde Hündin Lilly wartet geduldig im Tierheim Villach auf euch.

Hugo sucht Plätzchen zum Leben

Infos zu Hugo Mischling

männlich

kastriert

hellbraun

geb.: 21. Juni 2020

Im Tierheim Villach wartet ein lebhafter Hund namens Hugo sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Ein erfahrener Besitzer, der bereits mit anspruchsvolleren Hunden umgegangen ist, wäre ideal für ihn. Aufgrund seiner Besitzergriffenheit wäre es am besten, wenn im Haushalt nur eine Person lebt. Die optimale Situation für Hugo wäre, keine weiteren Tiere oder Kinder im selben Haushalt.

Hugo braucht einen erfahrenen Besitzer.

Kennst du mich?

Dieser Kater unkastriert wurde am 3. November 2023 in Umberg in der Gemeinde Wernberg aufgefunden. Er befindet sich nun im Tierheim Villach. Der Besitzer soll sich unter der Nummer 04241/54125 melden.

Dieser Kater sucht seine Besitzer.

Süße Nager abzugeben

Ein Meerschweinchen sowie ein männliches und ein weibliches Kaninchen warten derzeit im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause mit Außenhaltung.

Hast du ein Plätzchen frei?

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.